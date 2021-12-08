Стало известно, сколько украинские звезды заработают на новогодних корпоративах
Появились цены на новогодние корпоративы популярных украинских звезд
В период новогодних праздников звезды украинского шоу-бизнеса устанавливают новые ценники на свои выступления. Известно, что самые большие гонорары у Тины Кароль, Монатика и Оли Поляковой. Украинские артисты за один корпоратив могут заработать десятки тысяч долларов, сообщает КП в Украине.
Итак, актуальный прайс на выступления украинских звезд выглядит следующим образом:
MONATIK – $20-30 000
Оля Полякова – $20-30 000
Тина Король – $20-30 000
Настя Каменских (NK) – $20-30 000
Группа «KAZKA» – $10 000 - 15 000
Надя Дорофеева – от $15 000
Wellboy – до $5 000
Павел Зибров – $5-10 000
Lama – $5 000
Победители талант-шоу – $1000 – 2000
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