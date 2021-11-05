Владелец зверинца находится в тюрьме

Джозеф Мальдонадо, более известный как Джо Экзотик из документального сериала Netflix «Король тигров», сообщил об агрессивной форме рака простаты, пишет CNN.

«С грустью должен сказать вам, что врачи вызвали меня сегодня и сообщили, что моя биопсия простаты показала агрессивный рак. Я все еще жду результатов другого теста. Прямо сейчас я не хочу ничьей жалости», – сказал Джо.

Читайте также: Секс-символы советского кино: ТОП-30 самых красивых мужчин

Отметим, что владелец зверинца Джо Экзотик был осужден в 2019 году по обвинению в заговоре с целью убийства защитницы животных Кэрол Баскин, а также за другие преступления, в том числе жестокое обращение с животными.

В связи с диагнозом Джо адвокаты хотят убедить судью освободить его из сострадания, чтобы он мог получить «хорошее лечение за пределами тюремных стен».

К слову, срок заключения мужчины составляет 22 года.

Тем временем Netflix получил права на второй сезон «Короля тигров». Также у Amazon был запланирован сериал с Николасом Кейджем в роли Экзотика, но его отменили, поскольку продюсеры назвали историю неактуальной.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: