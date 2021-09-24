На этой машине ведущим объездил 9 городов за 3 дня

Один из самых популярных телеведущих нашей страны, актер и шоумен Сергей Притула рассказал подписчикам о путешествии по девяти городам Украины. На своей странице в Инстаграм 40-летний артист рассказал, что всего за три дня посетил Львов, Ивано-Франковск, Коломыю, Черновцы, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Тернополь, Ровно и Луцк.

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Нову публикацию в соцсети Сергей сопроводил снимком, где он позирует в кожаной куртке и со стаканчиком кофе в руке на фоне роскошного авто. Судя по фото, Притула является владельцем Mercedes-Benz GL 400, который стоит около 1,5 миллиона гривен.

«За последние 3 суток мы с моим «меркуциком» катнули по маршруту Львов-Ивано-Франковск-Коломыя -Черновцы-Каменец-Подольский-Хмельницкий-Тернополь-Ровно-Луцк. Спасибо всем, с кем встречался, за ваше время и внимание! Рад, что находим общие знаменатели и двигаемся в одном направлении! Традиционное кофе на выезде из Ровно, еще 320 км и буду дома! Счастливого пути всем, кто сейчас за рулем!!!», — написал под кадром Притула.

Сергей Притула показал свое авто instagram.com/siriy_ua

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