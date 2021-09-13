Певица кардинально сменила имидж.

Читайте также: Вся в морщинах: Алла Пугачева показала лицо без макияжа

Известная российская певица Алла Пугачева продолжает удивлять фанатов кардинальными изменениями во внешности. На этот раз примадонна решила перекрасить волосы в платиновый блонд.

На своей странице в Инстаграм муж артистки Максим Галкин опубликовал короткий ролик с участием своей жены Аллы Пугачевой и двух двойняшек – Гарри и Лизы.

«Аллочка, красотка!» – говорит на видео юморист.

Также стоит отметить, что в ролике артистка выглядит намного моложе своего возраста, ее новая прическа подчеркнула помолодевшее лицо.

72-летняя Пугачева предпочла для выхода в свет черный образ – кожаную куртку, блузку и пышную юбку с широким поясом.

Вам будет интересно почитать на Ivona: