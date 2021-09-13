Алла Пугачева восхитила новым цветом волос и помолодевшим лицом
Певица кардинально сменила имидж.
Читайте также: Вся в морщинах: Алла Пугачева показала лицо без макияжаИзвестная российская певица Алла Пугачева продолжает удивлять фанатов кардинальными изменениями во внешности. На этот раз примадонна решила перекрасить волосы в платиновый блонд.
На своей странице в Инстаграм муж артистки Максим Галкин опубликовал короткий ролик с участием своей жены Аллы Пугачевой и двух двойняшек – Гарри и Лизы.
«Аллочка, красотка!» – говорит на видео юморист.
Также стоит отметить, что в ролике артистка выглядит намного моложе своего возраста, ее новая прическа подчеркнула помолодевшее лицо.
72-летняя Пугачева предпочла для выхода в свет черный образ – кожаную куртку, блузку и пышную юбку с широким поясом.
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