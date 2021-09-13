Знаменитость не выходит на связь уже три дня.

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Известная британская актриса и звезда сериала «Доктор Кто» Таня Фир пропала без вести. Об этом сообщил ее менеджер Алекс Коул. По его словам, актрису последними видели родственники 9 сентября.

Стоит отметить, что родственники знаменитости уже написали заявление в полицию Лос-Анджелеса об ее исчезновении.

В Сети начали активно распространять информацию о пропаже Тани Фир с хэштегом #FindTanyaFear. Также братом звезды была создана страница в Twitter для поисков сестры, где указаны ее особые приметы.

Очевидцы утверждают, что актрису видели 12 сентября в магазине на бульваре Санта-Моника. Она была одета в клетчатые штаны и коричневый топ.

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