Звезда сериала "Секс в большом городе" воспитывает 18-летнего сына и 12-летних близняшек.

Американская актриса и бизнесвумен Сара Джессика Паркер, которая наиболее известна по роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", не публикует снимки со своими тремя детьми. Однако, в честь начала учебного года сделала небольшое исключение.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама поделилась с подписчиками снимками, которые сделала, когда проводила сына и дочерей в учебные заведения. В этом году 18-летний Джеймс поступил в колледж, а 12-летние близняшки Марион и Табита стали семиклассницами. Сара Джессика решила оставить лица наследников в тайне, сфотографировав их со спины.

"В течении 7 дней. Один переступает порог своего первого года обучения в колледже. Остальные двое перешли в 7-й класс. Дом другой. Мы разные. Они нуждаются в нас больше. И гораздо меньше. Так много знают. В восторге от возможностей, которые их ждут. Любовь. Любовь. Любовь", - подписала фото Паркер.

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