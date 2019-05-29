Оригинальный финал сериала они назвали нелогичным. Исправленный финал был воссоздан с помощью искусственного интеллекта.

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Разработчики искусственного интеллекта воссоздали правильный, по их мнению, финал сериала Игра престолов. Оригинальный финал они посчитали нелогичным. Об этом пишет РГ.

В работе они использовали аппаратно-программный комплекс, с помощью которого установили "неверную последовательность" отснятых серий.

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Разработчики полагают, что создатели сериала хотели избежать прямого цитирования последней книги Джорджа Мартина.

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Однако, если бы сюжет развивался логично, то изначально Дейенерис должна была бы уничтожить Королевскую гавань, узнав о предательстве Серсеи. Далее Варис должен был бы устроить заговор против нее и поплатиться жизнью.

Следом за этим может идти убийство Джоном Сноу королевы Дейенерис, а далее - казнь самого Джона Сноу. Что касается Короля Ночи, то он должен был бы быть уничтожен Браном.

Ранее сообщалось, что на видео сняли актеров Игры престолов, когда им впервые прочли сюжет финала.