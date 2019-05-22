Видео с певицей за считанные часы набрало более 1,5 миллиона лайков. В ролике она демонстрирует, как занимается финтесом.

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Певица Бритни Спирс поделилась на своей Instagrm-странице видео, в котором демонстрирует свои занятия фитнесом. Ролик в считанные часы набрал более 1,5 миллионов лайков.

В комментарии к видео Бритни Спирс отметила, что готовится к наступлению лета.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс заявила об удерживании ее в психиатрической лечебнице насильно.