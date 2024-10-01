Узнайте, в какой бригаде сейчас служит певец

Известный украинский исполнитель и военнослужащий Виталий Козловский рассекретил свое новое место службы. До сентября прошлого года артист был на фронте в составе в бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины «Рубіж», а в марте 2024-го признавался, что его перевели в ВСУ, а затем в Национальный президентский оркестр Министерства обороны Украины.

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На своей странице в инстаграм Виталий рассказал, что после рождения сына Оскара этой весной присоединился к 22-й отдельной механизированной бригады. По словам 39-летней звезды сцены, его главные задачи во время службы — это обеспечение своей бригады всем необходимым для борьбы с оккупантами и помощь семьям погибших военных.

«Весной меня перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Это сильная боевая бригада: бои за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр. А еще на ее плечах очень рискованная и сложная операция — бригада стала одной из первых вошедших в Курскую область. Много работы, много нужд. Пока командование поручило мне 2 задачи. Первая — это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Нужны Fpv дроны, пикапы, рэбы… Вторая моя задача — патронат. То есть закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов. Моя публичность — это мой инструмент», — написал Козловский и объявил о благотворительном сборе.

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