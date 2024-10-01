Юлия Верба поделилась курьезной историей

Известная украинская блогерша Юлия Верба, настоящая фамилия которой Вербенец, была вынуждена обратиться в травмпункт спустя две недели после рождения дочери Розы. На своей странице в инстаграм в разделе сторис 21-летняя знаменитость рассказала о ситуации, которая произошла с ней из-за любви к украшениях.

По словам Вербы, она планировала надеть кольца от бренда Cartier после того, как ее тело восстановится после родов и немного похудеет. Однако не смогла сдержаться перед искушением примерять украшения. После этого Юлия поняла, что не может их снять самостоятельно и обратилась к медикам. Судя по фото, врачи не смогли помочь молодой маме, поэтому предложили распилить кольца.

«Картье вышло из чата. Подожди, Юля, пока восстановишься от родов, и тогда одевай... Нет! Надо было сегодня!. Главное, спасли палец. Он опухал ежеминутно. А колечки будут новые», — написала Верба.

Юлия Верба попала в травмпункт instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба попала в травмпункт instagram.com/yuli.verbaaa

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