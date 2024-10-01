Звезде советской эстрады было 78 лет

Ушел из жизни известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин, который был близким другом путиниста Льва Лещенко. РосСМИ со ссылкой на жену 78-летнего исполнителя Ирину сообщили о его смерти во вторник, 1 октября.

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Добрынина не стало утром в одной из московских клиник, куда он был госпитализирован менее недели назад. В конце сентября он перенес третий инсульт. Также прессе появилась информация, что у звезды сцены недавно обнаружили хроническую артериальную гипертонию и сбой в работе почек.

Из-за проблем со здоровьем Вячеслав был вынужден завершить гастрольную карьеру и четыре года почти не появлялся на публике. Самыми известными хитами в карьере Добрынина стали песни «Синий туман», «Ягода малина», «Не сыпь мне соль на рану» и «Рыжий конь». Кроме того, его композиции исполняли Анна Герман, ВИА «Самоцветы», ВИА «Лейся, песня», ВИА «Синяя птица» и другие.

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