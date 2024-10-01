Сергей Чирков мобилизировался в украинскую армию

Украинский юморист Сергей Чирков, известный по участию в проектах «Подпольный стендап», «Эбаут» и «Телевидение Торонто», стал военнослужащим. Об этом сообщается на фейсбук-странице «Армія TV — Військове телебачення України».

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Вечером, 29 сентября, появилась публикация с видео, где Чирков вместе с волонтером и ведущей Ярославой Кравченко испытали свои силы на полосе препятствий в Третьей штурмовой бригаде.

Позже в комментарии к публикации появилось сообщение о том, что комик после съемок присоединился к ВСУ. Сейчас Сергей проходит базовую военную подготовку.

«После съемок этого проекта Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас проходит курс БЗВП в учебном центре», — говорится в заявлении.

Сам стендапер пока никаких публичных комментариев по поводу военной службы не давал.

Сергей Чирков мобилизировался facebook.com/armytv.ua

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