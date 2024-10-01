Ведущая открыла Клуб манер

Украинская ведущая и издательница Ольга Фреймут, которая на время полномасштабной войны переехала в Великобританию, объявила о запуске собственного проекта в Лондоне.

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В инстаграм она рассказала фанам, что открыла за границей собственную школу этикета. По словам бывшей звезды шоу «Кто сверху?» и «Ревизор», Клуб манер О. Фреймут был создан при поддержке London Business Club.

Ольга отметила, что все лекции будут на украинском языке. Преподавать будет не только она, но и приглашенные эксперты по этикету.

Я счастлива — в Лондоне открыт Клуб манер О. Фреймут. Этот проект осуществлен вместе с London Business Club. Мы приглашаем вас. Имеем хороший адрес — Temple Chambers. Лекции буду вести я и эксперты, язык — украинский. Есть у нас и "свободное посещение", то есть возможность выбрать несколько лекций без вступления в КМ», — поделилась Фреймут.

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