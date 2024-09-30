Певица рассказала о мужчине, который уже 5 лет следит за ней

Украинская исполнительница Злата Огневич поделилась новыми подробности о мужчине, который в течении пяти лет преследует ее. Во время программы «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ ведущий Никита Добрынин поинтересовался у артистки, чем закончилась история со сталкером.

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В ответ Злата заявила, что эта история продолжается до сегодняшнего дня. По словам участницы песенного конкурса Евровидение-2013 и второго сезона шоу «Холостячка», назойливый поклонник вернулся на работу таксиста после увольнения и недавно она вновь его видели недалеко от своего дома.

«Я живу дальше с этой историей и не могу ничего сделать. После тех преследований, даже я достаточно сильная женщина, личность, я ходила оглядывалась. Ты представляешь себе, какую травму он нанес мне, моей психике. Ничем она не закончилась. Я его видела недавно на районе, он снова вернулся, таксует», — пожаловалась Огневич.

Также знаменитость вспомнила, что однажды ей прислали видео, где украинский военный на блокпосте остановил сталкера и требовал больше не преследовать ее.

«Мне один раз прислал видео военный с блокпоста, который его узнал, остановил, заставил его выйти из машины этого сталкера и говорит, ты обещаешь, что ты больше никогда даже не посмотришь в сторону Златы. И после этого видео меня попустило. То есть военный в моем воображении — это супермен, который меня спасет от всех бед», — поделилась певица.

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