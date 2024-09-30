На церемонии присутствовали Дарья Петрожицкая и Лилия Ребрик

Дочь Народного артиста Украины Алексея Вертинского Ксения вышла замуж. 34-летняя звезда сериала «СидорЕнки-СидОренки» и актриса Театрального агентства ТЕ-АРТ сыграла свадьбу со своим коллегой, который старше ее на 12 лет. Избранником Вертинской стал Игорь Рубашкин.

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Судя по первых фото и видео в соцсетях, влюбленные устроили выездную церемонию на природе в воскресенье, 29 сентября. На роль ведущей свадьбы пара пригласила Лилию Ребрик, а подружками невесты были актрисы Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая и Екатерина Варченко.

Ксения позировала в коротком корсетном платье с пышной юбкой, а Игорь пришел на праздник в белой рубашке, светло-коричневых укороченных брюках и светло-коричневой жилетке.

Напомним, что для 46-летнего Рубашкина это третий брак. От второй жены Леси Власовой у него есть дочери Полина и Варвара. А Вертинская воспитывает дочь Софию от прошлых отношений с Даниилом Маржецом.

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина instagram.com/tsaruk.photo

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