Актриса поздравила отца мужа с 88-летием

Известная голливудская актриса, режиссер и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась редкой фотографией с родственником со стороны мужа — французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино.

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На своей странице в инстаграм звезда «Черного зеркала», «Фриды», «Вечных» и «Супер Майка: Последний танец» поздравила свекра Франсуа с днем рождения. Известному миллиардеру 21 августа исполнилось 88 лет.

На снимке Сальма вместе с именинником обнимались во время прогулки по пляжу. Пино был одет в синий костюм, темно-синюю футболку и джинсовую кепку, а его знаменитая невестка позировала в белом кружевном платье, белой кофте и солнцезащитных очках.

«В Бретани отмечаю день рождения моего великолепного тестя, который молодеет с каждым днем!», — написала Хаєк на французском языке.

В комментариях несколько пользователей Сети отметили, что Пино внешне невероятно похож на нынешнего президента США Джо Байдена.

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