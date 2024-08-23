Игорь Кондратюк раскритиковал объяснения Андрея Данилко насчет того, почему он не переводит свои песни на украинский.

Андрей Данилко, по мнению Игоря Кондратюка, просто не желает прощаться со своим русскоязычным репертуаром

Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко высказался об артисте Андрее Данилко, известном под сценическим образом Верки Сердючки. Последний продолжает исполнять русскоязычные песни на своих концертах во время войны.

Игорь отметил, что высказывания Андрея по поводу языка кажутся ему странными и неуместными в условиях, когда Россия ведет агрессию против Украины.

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По мнению Кондратюка, Данилко просто пытается оправдать свое нежелание переходить на украинский язык, утверждая, что русский язык не принадлежит агрессору. Однако, полагает продюсер, такое объяснение лишь демонстрирует стремление певца защитить свой репертуар, который Данилко, несмотря на русскоязычность, считает прекрасным.

Игорь Кондратюк также подчеркнул, что он не считает Андрея Данилко авторитетом в украинском обществе, особенно в вопросах языка и культуры. Деятель высмеял утверждение воплотителя Сердючки о том, что русский язык не принадлежит агрессору, назвав это "смешным", и напомнил, что носителем русского языка является Россия, а не Украина.

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Эти заявления появились на фоне недавнего выступления Данилко на фестивале в Юрмале, где артист отказался переводить свои хиты на украинский и общался с латвийскими журналистами на русском языке.

Ранее сообщалось о том, почему Андрей Данилко не желает переводить свои русскоязычные песни на государственный язык.