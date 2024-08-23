Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо в совместном клипе с группой TVORCHI
Группа TVORCHI и анонимная певица Klavdia Petrivna в канун Дня Независимости Украины выпустили совместный трек и клип под названием «Орбіти». Для коллаборации Klavdia Petrivna впервые открыла свое лицо.
Читай также: День Государственного флага Украины 2024: как звезды поздравляют согражданАртисты признались, что результат сотрудничества стал неожиданным даже для них самих, так как ни один из них не мог вообразить, как удастся соединить такие разные стили музыки и создать что-то вместе.
«Это был чистый эксперимент. Мы познакомились прямо на студии, встретились там даже немного настороженные друг к другу. Но уже через час-два все понеслось: музыка, текст… "Мы пишем историю пером, и пойдем оба на компромисс" «Орбіти» это слова из песни "Орбіти". Мы писали то, что испытывали в моменте, поэтому она получилась одновременно правдивая, игривая и с характером», – поделились Klavdia Petrivna и TVORCHI.
В видео на песню «Орбіти» Джеффри из TVORCHI и Klavdia Petrivna выясняют отношения через танец — две сильные личности, которые одновременно хотят быть вместе и не уступают друг другу. Андрей из TVORCHI дерегирует этими безумными эмоциями. Режиссером видеоработы стал режиссер Руслан Махов, а хореографию ставила Марина Кущева.
Орбиты — первое видео, в котором Klavdia Petrivna появилась камео.
Трек вошел в новый космический альбом TVORCHI под названием Planet X, который выйдет 13 сентября. Лайв выступления с треком «Орбіти» можно будет увидеть на сольных шоу: 30 и 31 августа Klavdia Petrivna во Дворце Спорта и 5 октября TVORCHI в Secret Place в Киеве.