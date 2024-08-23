Певица намерена покорить мировую сцену

Украинская исполнительница Оля Полякова после многолетней успешной карьеры на родине задумалась о мировом признании. Чтобы стать известной за пределами родной страны, артистка решила выпустить англоязычный альбом.

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О работате над первой пластинкой на иностранном языке Полякова объявила на своей странице в инстаграм. Знаменитость запостила видео, где познакомила фанов с музыкальной командой, которая работает с ней над записью новых хитов в Лондоне.

«Пошли ли со мной покорять мировую сцену? Я уже в Лондоне, работаю над своим первым полностью англоязычным альбомом. Познакомлю вас с командой, которая мне в этом помогает. Пол Сандерс из State51 будет релизить все треки. Увиделись впервые мы в Ужгороде на моем концерте и нам повезло с двумя тревогами! Мария же поработает с моим бритиш эксент, а Макс из студии REX Studio будет записывать мои песни. Так что ждите нового альбома и подтягивайте свой английский к его выходу», — обратилась к поклонникам Оля.

Ранее мы писали, что Волошин не планирует возвращаться в Украину «пока эта система при нашей власти».