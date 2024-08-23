Певец рассказал о новой должности

Известный украинский певец и музыкант Виктор Брюнюк стал новым директором Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича. Он заменил Анатолия Левицкого, который возглавлял учреждение более 30 лет. О новой должности 45-летний фронтмен группы «ТІК» рассказал на своей странице в инстаграм в четверг, 22 августа.

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«Новая страница в моей жизни. Это назначение для многих стало сюрпризом, а для меня новым вызовом и возможностью воплотить новые идеи и важные проекты в культуре Винницкой области и Украины. Опыт имею, желание и немало интересных замыслов тоже! (…) Сохраняя лучшие традиции Винницкой филармонии, планирую придать новое дыхание и реализовать именно те изменения, которые требуют современные реалии. Рядом — отличный коллектив, высокопрофессиональные музыканты, которые посвящают свою жизнь музыке и культуре, поддержка руководителей города и области, художников и дружественных коллективов со всей Украины. Так что вместе все будем воплощать ради качественного развития украинской культуры», — рассказал о своих планах на новой работе Виктор.

В конце публикации Бронюк заверил поклонников, что не планирует уходить из группы «ТІК» и будет совмещать должность директора филармонии с карьерой артиста.

«Став директором Винницкой областной филармонии, родную группу «ТІК» не покидаю. Имея отличные команды, знаю, что все смогу совмещать», — написал он.

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