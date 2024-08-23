Блогер снова заговорил о переговорах с РФ

Волошин заявил, что не планирует возвращаться в Украину «пока эта система при нашей власти» instagram.com/voloshyn_xx

Украинский блогер Александр Волошин спустя полтора месяца после обстрела «Охматдета» и его скандальных высказываний о необходимости переговоров с РФ объявил о том, что выехал из Украины.

Бывший муж Анны Тринчер на своем ютуб-канале выпустил 45-минутное видео с названием «Кто предатель?», в котором заявил, что не планирует возвращаться на родину при этой власти.

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«Я мог бы уже и не выставлять это видео, все и так знают, что я выехал. Сразу скажу, что, пока эта система, при нашей власти я возвращаться не планирую», — заявил он.

По словам звезды Сети, его охранника избили, а он сам неоднократно получал угрозы, в том числе и от военных. Кроме того, в своем авто он якобы обнаружил прослушку. Также Волошин высказался об обвинениях в воровстве денег со сбора на «Охматдет» и в описании к ролику добавил ссылку на отчет, куда именно пошли эти средства.

Александр в очередной раз высказал свое мнение о том, что украинской власти нужно вести мирные переговоры с оккупантами. Он искренне не понимает, почему политикам и работникам СМИ публично разрешается говорить о возможных переговорах, а обычных людей критикуют за такие высказывания.

«Я также считаю, что войну нужно заканчивать переговорами. Но в то же время я понимаю, что без нашей помощи, без того, что мы внутри страны объединимся, как это было в 22-м году, мы просто вымрем как нация. Почему президент, политик и журналист может говорить о переговорах, а обычный человек не может? Чем отличаются права этих людей? Мне кажется, ничем», — сказал он.

В конце ролика Волошин заверил фанов, что продолжит помогать Украине. Блогер не сообщил, в какой именно стране он сейчас находится.

Напомним, что 8 июля Волошин заявил, что Украина «не вывозит войну» и надо «играть на их условиях». После этого его внесли в базу «Миротворец».

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