Певец поделился новым снимком из фронта

Хлывнюк из «Бумбокса» показал фото с собратьями в блиндаже instagram.com/andriihorolski

Известный украинский исполнитель Андрей Хлывнюк, который в первые дни полномасштабной войны присоединился к ВСУ, запостил новую фотографию со службы на фронте.

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44-летний лидер популярной группы «Бумбокс» на своей странице в инстаграм обнародовал кадр, где он в военной форме вместе со своими собратьями прячется в блиндаже от вражеских обстрелов.

Артист не подписал снимок, однако с юмором добавил к нему геолокацию культурного центра в Великобритании Royal Albert Hall (Альберт-холл), полное название которого Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта.

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