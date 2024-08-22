Актриса в день рождения выпустила откровенное интервью

Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская публично высказалась о конфликте со старшей сестрой Натальей Сумской и племянником Вячеславом Хостикоевым. В четверг, 22 августа, по случаю 58-го дня рождения звезды сериалов «Роксолана», «Крепостная» и «Хозяин» вышло ее новое интервью для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

Во время общения с журналистами Сумская отреагировала на недавнее заявление Вячеслава о том, что он надеется помириться со звездной тетей. Актриса сказала, что не верит словам родственника после его скандальных высказываний о старшей дочери Ольги Антонины Паперной, которая живет в РФ. В одном из интервью актер «Скаженого весілля 3» сказал, что двоюродная сестра после 10 лет жизни в РФ стала жертвой пропаганды и добавил, что она даже не приехала на похорон бабушки в первые дни войны.

Ольга отметила, что хоронить маму под обстрелами ей пришлось только с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной. Но, в отличии от родственников со стороны сестри Натальи, в том числе и Вячеслава, Антонина была на связи с родными. Актриса добавила, что смерть мамы должна была укрепить отношения в семье, однако этого не случилось.

«Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так разветвленно, и так откровенно об этом говорить и апеллировать. Почему Тоня не была на похоронах мамы? Как можно долететь, если началась полномасштабная война… Тоня прилетела на один день еще в 2021 году на последний день рождения мамы. Но был ли Слава на дне рождении? На похоронах не было их, мы сами хоронили маму втроем. В самый страшный, ответственный день мы должны быть вместе», — ответила актриса.

Также Сумская высказалась о конфликте с родной сестрой. Актриса отметила, что не хочет оправдываться, поэтому не будет озвучивать причину плохих отношений с Натальей. При этом знаменитость добавила, что ждет звонка от родственницы для примирения.

«Я мечтаю об этом! Телефон всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где сообщения? Я открыта к общению и всегда была. Я не знаю, почему так сложилось, вернее, я знаю, но не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не буду оправдываться», — подчеркнула она.

Ольга вспомнила о недавней встрече с Натальей на вручении Шевченковской премии. По словам артистки, сестра демонстративно отказалась с ней здороваться перед их коллегами в зале.

«Недавно было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Здравствуйте!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть, что ли. Как это можно воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее по-прежнему. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама», — поделилась Сумская.

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