Бывшая звезда канала 1+1 прогулялась по Киеву с подругой

Лидия Таран впервые за долгое время вернулась в Украину: как сейчас выглядит ведущая instagram.com/lidiyataran

Известная украинская телеведущая Лидия Таран впервые за длительный период показалась в Украине. Бывшая звезда новостной программы ТСН на телеканале 1+1 встретилась в Киеве со своей коллегой и лучшей подругой Маричкой Падалко.

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На своей странице в инстаграм Таран запостила подборку кадров, где она и Маричка позировали на фоне колеса обозрения на Подоле. Знаменитость выбрала для прогулки по столице белые брюки и полупрозрачный топ бирюзового оттенка, а Падалко была одета в белую футболку и темно-синие джинси.

В подписи к снимках Лидия рассекретила, что они с Маричкой дружат уже 20 лет. Ведущая вспомнила, что когда-то они были конкурентками, ведь в начале карьеры вели спортивные программы на разных телеканалах. Также Таран рассказала о событиях, которые случились со дня ее переезда из Украины во Францию.

«Однажды на Подоле… Каких-то 20 лет дружбы с Маричкой Падалко пронеслись, как несколько оборотов того колеса, что за нами. Крестник Миша Соболев стал студентом, крестный отец моей Василины Егор Соболев на войне. Такова жизнь, что решили поговорить о… работе, а именно о нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Ведь когда-то первый оборот нашего колеса дружбы начался с конкуренции между спортивными редакциями. Маричка вела Проспорт на 1+1, а я Споррепортер на Новом канале. Имеем, что вспомнить, Маричка», — написала звезда экрана.

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