Блогер запостил редкий кадр из личного архива

С длинными волосами и голым торсом: Алексей Дурнев показал себя в юности instagram.com/aleksey_durnev

Известный украинский блогер и ведущий Алексей Дурнев показал фанам, как выглядел в юности. На своей странице в инстаграм в разделе сторис 38-летняя звезда родом из Мариуполя запостил снимок, где он позировал с густыми и длинными волосами.

Читай также: Соня Морозюк показала, как изменилась ее фигура после похудения на 25 кг

На архивном кадре Алексей демонстрировал голый торс в расстегнутой клетчатой рубашке. Интернет-знаменитость не рассекретил, где и когда именно было сделано фото. Скорее всего, Дурнева сняли в его комнате в студентком общежитии во время учебы в Харьковском национальном университете радиоэлектроники в 2003-2008 года.

«Добрый вечер», — лаконично подписал он публикацию.

Алексей Дурнев в юности instagram.com/aleksey_durnev

Ранее мы писали, что Лопес официально подала на развод с Аффлеком в годовщину их второй свадьбы.