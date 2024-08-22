Певица призналась, жалеет ли она об операции на груди

Известная украинская певица MamaRika похвасталась новой фотосессией и высказалась о своем решении в начале года сделать операцию по увеличению груди. На своей странице в инстаграм 35-летняя звезда сцены обнародовала подборку кадров, где соблазнительно позировала с ярким макияжем в белой майке и белых трусиках с перебинтованными ладонями.

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В описании к откровенным снимках MamaRika рассекретила, что уже прошло полгода после маммопластики. По словам исполнительницы хитов «Люди», «Проліски» и «Maemo», все послепроцедурные ограничения уже сняты и она может радоваться времяпровождению без бюстгалтера. Артистка добавила, что никогда не чувствовала себя такой привлекательной, и заявила, что абсолютно не жалеет о своем решении.

«Горячее подвезли. Прошло больше полугода после операции. Мне уже можно все, никаких ограничений. Зинка с Клавкой на бодром, забыли что такое лифон. Не жалею ни о чем — такой хот я себя еще никогда не чувствовала! Герлз, вывод один — только вам решать что и как делать со своим телом. Кайфуйте от себя, любите себя, жизнь одна, и вы у себя тоже!», — обратилась MamaRika к подписчицам.

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

MamaRika снялась в откровенной фотосессии instagram.com/mamarika_official

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