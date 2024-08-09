Украинка снялась на главной локации «Аббатства Даунтон»

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко, которая стала известной после съемок в проекте «Зважені та щасливі», посетила в Великобритании место съемок одного из своих любимых сериалов. На своей странице в инстаграм знаменитость сообщила, что побывала на главной локации шести сезонов «Аббатства Даунтон» и двух сиквелов в виде фильмов.

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Анита запостила видео, где она в рубашке коричневого оттенка, штанах цвета хаки и белых красовках вместе с другими участниками экскурсии гуляет по замку Хайклер в графстве Хэмпшир и позирует на территории особняка с зелеными лужайками и обеденными столиками.

В комментарях под роликом Луценко поделилась впечатления от поездки во дворец 17-го столетия, отметив, что экран совсем не передает величие этого здания.

«Кайф стоять там, где ведутся все беседы, обеденный стол. Всегда понимаешь размеры. И они всегда не совпадают с телевидением. Это как об известных людях, все не такое, как там, вот и касл (замок — ред.) и объемы другие. Интересно. В каждой комнате есть табличка, чья это в сериале», — написала она.

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