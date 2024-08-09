Актер и предпринимательница в отношениях два года

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился новыми подробностями двухлетних отношений с основательницей бренда одежды GOT'S label и совладелицей ресторана FISH FETISH Светланой Готочкиной. В интервью для ютуб-шоу Алины Шаманской «Розлучена» 34-летняя звезда сериалов «Поймать Кайдаша», «Связь» и «Женский доктор: Новая жизнь» рассказал, как возлюбленная реагирует на постельные сцены с его участием на съемочной площадке.

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По словам Тараса, впервые эту тему они с Светланой обсудили после просмотра одного из музыкальных клипов, где актер целовался с другой девушкой. Цымбалюк отметил, что Готочкина «мудрая» женщина и на многие жизненные ситуации смотрит «по-взрослому». Бизнесвумен понимает, что интимные сцены на экране — это часть актерской профессии и не устраивает скандалов по этому поводу.

«Мы эту тему поднимали со Свитусей, когда мы начинали отношения. Это был клип Ленинграда или Монатика, где я там с кем-то целуюсь. И мы так осторожно начали вокруг этой темы водить хоровод. И она говорит: "Чувак, я понимаю, с кем связалась". Мне, кстати, помогает ее зрелое видение многих ситуаций. Я гораздо более эмоциональный, могу себя вести недостойно. И когда рядом более мудрая женщина, это сглаживает и мотивирует в следующий раз не вести себя как долбо*б. Светлана на это нормально смотрит в рамках того, как на это вообще можно смотреть. А как она может реагировать на это, если она начинала отношения с актером?», -— подчеркнул Тарас.

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