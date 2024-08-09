Певица поделилась архивным кадром 20-летней давности

Известная украиская певица, ведущая и модель Даша Астафьева продемонстрировала фанам, как выглядела до участия в «Фабрике звезд» и откровенных съемок для Playboy. На ссвоей странице в инстаграм в рвзделе сторис знаменитость запостила кадр, которому около двух десятилетий.

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На старом снимке Даша шла под руку с неизвестным парнем, одетым в белую рубашку и черные брюки. Сама звезда сцены появилась перед фотографом в голубом атласном платье на бретелях, черных босоножках с острым носком и черно-голубом головном уборе. В руках у нее был букет и прозрачная голубая накидка.

Скорее всего, фото было сделано во время выпуского Астафьевой в одной из школ Днепропетровской области. «Узнали?», — лаконично подписала Даша, добавив эмодзи.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

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