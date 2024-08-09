Ранее в соцсетях ходили слухи, что Яремчук родила сына от Пономарева

Народный артист Украины Александр Пономарев, который 9 августа празнует 51-летие, прокомментировал скандал вокруг тайной беременности своей бывшей подопечной на шоу «Голос країни» Марии Яремчук. В начале мая в СМИ появилась информация, что 31-летняя певица родила сына, а в соцсетях появились предположения, что отцом первенца Яремчук является Александр.

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Только 1 июля Мария вышла на связь с фанами, обвинив черновицкий перинатальный центр в распространении конфиденциальных данных о ее ребенке. Также артистка заявила, что из-за слухой ей было неудобно не только перед настоящим отцом сына, но и перед возлюбленной Пономарева.

В интервью по случаю своего дня рождения для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Пономарев вспомнил о своей реакции на слухи о том, что он отец первенца Марии, а также рассекретил, что после скандала все таки породнился с Яремчук. По словам Александра, исполнительница связалась с ним и предложила стать крестным отцом для ее сына.

«Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички. Еще скажу, Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история», — рассекретил Пономарев.

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