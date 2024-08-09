Оля Полякова не знает, чем мотивируется Андрей Данилко, но уверена в его гражданской искренности.

Оля Полякова поддержала своего коллегу Андрея Данилко после его выступления с русскоязычной программой на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. В интервью программе "Утро в большом городе" Полякова подчеркнула, что Данилко – патриот Украины, который остается со своим народом, особенно в условиях российского вторжения.

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Певица молвила, что не может комментировать поступки других людей и не знает, чем руководствовался Данилко. Однако она выразила уверенность в том, что он искренне привержен Украине и во время войны не покидал страну, продолжая жить в Киеве и помогать людям.

Полякова также рассказала, что ей поступало предложение выступить в Юрмале, но она отказалась из-за обязательств относительно другого проекта в Украине. Также Суперблондинка выразила уважение к Лайме Вайкуле, которая активно поддерживает Украину.

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Ранее сообщалось, что еще одну свою песню перевел на украинский Гарик Кричевский.