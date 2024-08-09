Певица высказалась о 10-летнем браке с бизнесменом

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская впервые рассказала, как отпраздновала свадьбу с предпринимателем и бывшем депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком. Пара поженилась 10 лет назад после более 10 лет отношений.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис знаменитость призналась, что у нее не было свадебного платья, поскольку они с любимым отказались от традиционной церемонии. После росписи в ЗАГСе без гостей молодожены отправились в медовый месяц за границу. По словам Оли, они с Сергеем сообщили родственникам и друзьям о свадьбе, отправив им шампанское с запиской.

«10 лет как мы женаты. Сейчас будет признание. Замуж я никогда не хотела и не рвалась. Наверное, потому меня и догнало. Это не мое свадебное платье, потому что мы расписались вдвоем, сели в самолет и улетели за границу. А родные получили от нас рассылку: шампанское и открытку с сообщением: "Мы поженились". Отпразднуйте за нас», — вспомнила Оля.

Также Цибульская поразсуждала о том, в чем заключается секрет счастливых отношений. Звезда сцены вспомнила один из разговоров мужем, во время которого Грисюк заявил, что не успевает прывикать к Оле, поскольку в ее характере часто происходят изменения.

«Мы больше 20 лет вместе и 10 официально. Даже поседели вместе. Поэтому если вы спросите, что самое важное в отношениях, я скажу, что рецепта конкретного нет, потому что каждый человек — отдельный ингредиент и хз, что выйдет вместе. Хотя я сегодня спросила: "Тебе еще не надоело?" и получила, кажется, рецепт. "Я не успеваю привыкать. Ты постоянно меняешься и штормишь"», — рассказала артистка.

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

Цибульская высказалась об отношениях с мужем instagram.com/cybulskaya

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