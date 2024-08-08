Какие сейчас отношения между певицей и ведущей

Известная украинская исполнительница Оля Полякова прокомментировала слухи о том, что ее ютуб-шоу «Взрослые девочки» прикратило свое существование из-за ссоры с соведущей Машей Евросининой. В новом выпуске телепроекта «Утро в большом городе» на телеканале ICTV артистка заявила, что они с Машей планируют внести изменения в совместное шоу, поэтому взяли перерыв, чтобы обдумать нововведения. Такое решение Оля объяснила тем, что в ютубе появилось множество похожих проектов.

Читай также: Блейк Лайвли призналась, что Райан Рейнольдс дарил ей каждую неделю в начале их отношений

«"Взрослые девочки" немного на паузе. Мы собираемся их немного переделать в каком-нибудь новом формате. Вы же видите, что все, как обезьяны, начали повторять эти "Дорослі дівчата": и вдвоем ведут, и втроем, и что-то там кудахчут. Пока никто "Дорослих дівчат" не переплюнул, потому что нужно быть взрослыми и смешными. Я не хочу говорить, что кто-то что-то делает не так. В украинском YouTube должно быть много украиноязычного контента, но наша с Машей история должна быть революционной», — рассекретила она.

Также звезда сцены опровергла информацию в соцсетях, что якобы она в конфликте с Ефросининой. По словам Поляковой, им с Машей нечего делить, поэтому и причин для ссор не было.

«Я даже не знаю, кто это придумал. На какой теме мы могли побить горшки? Что нам делить с Машей? Мы с Машей хорошо общаемся. Она у меня бывает дома», — заверила исполнительница.поделилась исполнительница.

Ефросинина и Полякова youtube.com/@mashaefrosynina

Ранее мы писали, что Квиткова в крошечном бикини похвасталась отдыхом на яхте.