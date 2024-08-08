Молдавский певец впервые за время полномасштабной войны выступит в Украине

Дан Балан приехал в Одессу и записал видеообращение на украинском языке instagram.com/danbalan

Всемирно известный молдавский исполнитель и бывший суддя вокального шоу «Голос країни» Дан Балан готовится к первому за два с половиной года выступлению в Украине. Уже завтра, 9 июля, исполнитель хитов «Allegro Ventigo», «Numa Numa 2»,«Lendo Calendo», Chica Bomb» и «Justify Sex» даст благотворительный концерт в Одессе.

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Накануне музыкального мероприятия, которое состоится в IBIZA Beach club, Балан решил записать видеообращение к фанам и похвастаться знаниями украинского языка. На своей странице в инстаграм в разделе сторис артист обнародовал короткий ролик, где он позировал в автомобиле в солнцезащитных очках и серой футболке.

«Привіт, Одесо. Я вже в Україні і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами цієї п'ятниці», — сказал он, анонсируя свой концерт.

Дан Балан в Одессе instagram.com/danbalan

Отметим, что Дан впервые засветился в Украине после вторжения РФ в конце июня. Певец показал свою велопрогулку во время отдыха в Буковеле.

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