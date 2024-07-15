Певица похвасталась откровенной фотосессией в постели

Украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась результатами новой фотосъемки и высказалась о любви к себе. На своей странице в инстаграм 22-летняя звезда сериала «Школа» и участница «Детского Евровидения-2015» запостила подборку откровенных кадров, где она в постели соблазнительно позировала в белье с леопардовым принтом.

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В подписи к пикантным снимках артистка призналась, что ее всегда удивляла реакция людей, которые обвиняют в самовлюбленности тех, кто ставит на заставку телефона собственные фото. Тринчер призналась, что на экране ее смартфона тоже можна увидеть ее откровенный кадр и именно из этой фотосессии. Звезда объяснила, почему все должны быть влюбленые сами в себя и призвала подписчиков вместо осуждений дарить людям комплименты за их любовь к себе.

«Фото, которое у меня на заставке телефона. И кстати, меня всегда удивляли люди, которые закатывали глаза, когда видели на заставке фото владельца телефона, сопровождая это фразой: "ой блин, самовлюбленная". ДА! ДА И ЭТО СУПЕР. Мы — это самое важное, что есть у нас. Только нам с собой жить всю свою жизнь. Люди приходят — уходят, с мужчинами женишься — разводишься, дети взрослеют и начинают жить свою жизнь. Поэтому охотно влюбляйтесь в себя, и в следующий раз, когда захотите в этой ситуации снова закатить глаза — лучше сделайте комплимент этому человеку. Ибо мы видим то, чем сами наполнены», — отметила Анна.

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