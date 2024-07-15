Исполнительница песни Самотня босса также вызывает недовольство молчанием о войне.

Украинская певица Гайтана, которую ранее раскритиковали за использование русского языка, вновь вызвала негодование. Артистка выступила с концертом в Бишкеке, столице Кыргызстана, исполняя русскоязычные песни. Несмотря на наличие в своем репертуаре множества украиноязычных.

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Выступление состоялось 11 июля. Видео с концерта, которое вызвало возмущение среди украинцев, распространил телеграм-канал "Музвар". Критика полилась не только из-за использования русского языка, но и из-за того, что Гайтана никак не освещает тему полномасштабного вторжения России в Украину в своих социальных сетях.

На сайте организаторов концерта было указано, что Гайтана исполнила свои самые известные треки, такие как "Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя" и "Дышу тобой". Авторы поста на вышеупомянутом телеграм-канале выразили недоумение по поводу выбора певицы, отметив, что в описании концерта не упоминались ее украиноязычные хиты.

"Дива Гайтана, голос 2000-х Украины, выбирает не поддерживать свою страну своими выступлениями, а едет в Бишкек, где поет русскоязычные хиты. Выбор как минимум непонятный. В описании концерта об украинских хитах даже не говорится. Когда ты можешь быть дивой только в тотальном молчании", – написали музваровцы.

Сама Гайтана пока не комментировала скандальное выступление. С начала полномасштабного вторжения она уехала за границу и, похоже, не планирует возвращаться в Украину. Певица не освещает события войны в своих соцсетях и за последние два года не дала ни одного концерта в Украине. Текущее место жительства деятельницы неизвестно, однако прежде поговаривали, что она пребывает в Швейцарии.

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Ранее сообщалось, что от русскоязычного репертуара решила не отказываться Настя Каменских.