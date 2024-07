Голливудская актриса Шеннен Доэрти проводила время с близкими людьми, когда ее в последний раз сфотографировали на публике перед смертью.

Покойную звезду сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» сняли 16 июня на прогулке со своим лучшим другом и исполнителем ее завещания Крисом Кортаццо после обеда в ресторане Kristy's Malibu.

Агент по недвижимости обнял актрису за плечи, а Доэрти в этот момент несла в руках бумажный пакет. Для выхода в свет Шеннен выбрала черную шляпу, серый свитер, синие джинсы и черные шлепанцы. На снимке также была замечена мама Доэрти Роза Райт.

Напомним, что Шеннен умерла 13 июля в 53-летнем воздрасте после борьбы с раком груди четвертой стадии с метастазами в мозге и костях.

