На момент смерти украинскому журналисту было 77 лет

Скандальная певица Ани Лорак, которая недавно подала документы на российское гражданство, рассказала фанам о потери родственника. В четверг, 18 апреля, исполнительница сообщила о смерти своего отца Мирослава Куека. Украинский журналист и поэт, который проживал в городе Кицмань Черновицкой области, ушел из жизни в 77-летнем возрасте.

На своей странице в Инстаграм Лорак обнародовала черно-белое фото, сделанное около 30 лет назад. На старом снимке юная артистка в черных джинсах и темном свитере позировала в обнимку с отцом, который был одет в серый костюм и белую рубашку.

«Прощай, папа… Ты всегда в моём сердце», — написала она под архивным кадром.

Смерть Мирослава Куека также прокомментировал его коллега, журналист Ефим Гусар на своей странице в Facebook. «Отлетела светлая душа Мирослава Куека. Сегодня грустная весть всколыхнула сердце: умер Мирослав Куек. Куек Мирослав Иванович — поэт, литератор, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек)», — написал Гусар.

Что стало причиной смерти Куека, пока не разглашается. Отметим, что Мирослав ни разу публично не комментировал политическую позицию своей звездной дочери.

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