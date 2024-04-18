17 апреля в кинотеатре сети «Планета кино» в ТРЦ Блокбастер состоялась премьера экшена «Манкимен».

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Информационным партнером мероприятия выступил сайт afisha.bigmir.net.

Когда мир поглощает убийственная коррупция, безнаказанная полиция и продажные политики – одна маленькая искра способна сжечь всех. Загадочный герой, зарабатывающий на жизнь подставными боями без правил, имеет единственную цель – отомстить убийцам матери, а для этого он надевает маску Ханумана – обезьяноподобного божества, являющегося символом страха и наказания для преступников. Он становится Манкименом, он всюду и придет за каждой продажной душой, которая стоит между ним и справедливостью.

Событие посетили звездные гости: певец LOGVIN, блогер Ваня Рассел, ведущая Анна Тульева, писатель Андрей Какатюха и другие.

Своими впечатлениями от фильма поделился певец и актер LOGVIN: «Фильм тяжелый. Это действительно так. Но фильм далеко не о жестокости и крови. Он глубже. Он о внутренней трагедии, отчаянии, боли, физических и душевных ранах, которые можно преодолеть только полностью разрушив себя».

Фильм «Манкимен» в кино с 18 апреля.