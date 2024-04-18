Как выглядит певица с новым цветом волос

Барбадосская певица, актриса и бизнесвумен Рианна кардинально сменила имидж. 36-летняя исполнительница хитов «Umbrella» и «Diamonds» дебютировала с новым цветом волос и тонкой челкой на мероприятии в Tobacco Dock в Лондоне 17 апреля.

В новом образе Рианна посетила презентацию новой коллекции Fenty x Puma Creeper Phatty. Перед фотографами артистка появилась с ярко-красной помадой и светло-розовым румянцем в большом сером пиджаке, темно-коричневом комбинезоне и солнцезащитных очках оранжевого цвета.

Отметим, что во время модного события Рианна представила новые кроссовки, дизайн которых разработала вместе с Puma.

Рианна перекрасилась в блондинку / Источник: Getty Images

Рианна перекрасилась в блондинку / Источник: Getty Images

Рианна перекрасилась в блондинку / Источник: Getty Images

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