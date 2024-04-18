Певица рассказала, какая неприятность случилась с ней во время выступления в Черкасской области

«Нужно в церковь»: Приходько сообщила об очередном инциденте на ее концерте instagram.com/prykhodko_official

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Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о неприятном инциденте, который случился на ее концерте в одном из городов Черкасской области в рамках тура с концертной программой «Холодно».

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис звезда сообщила, что во время ее выступления в Чигирине на сцене взорвался прожектор, и поблагодарила жителей города за поддержку.

Приходько добавила, что ей стоит сходит в церковь после череды трагических событий. Напомним, что 25 марта во время выступления артистки в Трускавце стало плохо ее менеджеру и близкому другу Григорию Красницкому. Мужчина умер в карете скорой помощи от инсульта.

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А на днях Анастасия попала в ДТП из-за огромных ям на дороге. Из-за повреждений авто исполнительнице пришлось вызывать эвакуатор.

«У меня во время концерта взорвался прожектор. Что ни день, то какие-то приключения. Нужно в церковь!!! Спасибо Чигирин за поддержку», — написала она.

На концерте Приходько взорвался прожектор instagram.com/prykhodko_official

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