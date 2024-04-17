Как экс-участница «ВИА Гры» выглядела в 2006 году

Димопулос показала себя в 19 лет во время участия в «Мисс Вселенная Украина» instagram.com/santadimopulos

Украинская исполнительница, предпринимательница и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос поделилась воспоминаниями об участии в престижном конкурсе в 2006 году. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис знаменитость сделала репост архивной фотографии нынешнего директора «Мисс Вселенная Украина» Анны Филимоновой.

На снимке юная Санта, которая заняла третье место, позировала со своими конкурентками. В частности, на фото можно увидеть победительницу конкурса, модель и ведущую Инну Цымбалюк, и бывшую солистку группы «Горячий шоколад» Марию Литти. Также с девушками позировала основательница «Мисс Вселенная Украина» и участница «Мисс мира-2001» Александра Николаенко.

«О, мне здесь 19 лет. Еще щечки есть», — написала Димопулос.

Санта Димопулос на «Мисс Вселенная Украина» в 2006 году instagram.com/santadimopulos

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