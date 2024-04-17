Александра Зарицкая ознакомила публику со своими прелестями, прогулками и питанием.

Александра Зарицкая поделилась подборкой фотографий, отражающих ее странствия. На ряде кадров 31-летняя вокалистка группы Kazka изображена на улицах и пляже в разных одеждах. На двух снимках также зафиксированы транспортная остановка и устрицы.

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Певица не уточнила, где именно сняты эти фотографии. Зато сообщила о своих занятиях:

"Расписание, концерты, съемки. Как вы видите на фото, выходные удались, поэтому уже завтра начинаем новый марафон с радио. В историях рассказываю, куда именно идем".

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Источник: instagram kazka.band

Вот такой кадр с надписью Александра оставила в историях:

Источник: instagram kazka.band

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Ранее сообщалось, что Алина Ляшук посетила Ужгород ради цветения сакур. Участница 10-го "Холостяка" предоставила подробности поездки.