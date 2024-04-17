«Мама» Верки Сердючки впервые стала бабушкой

Известная украинская комедийная актриса Инна Белоконь впервые стала бабушкой. Единственная дочь 55-летней звезды от брака с полтавским предпринимателем Олегом Белоконем Яна Макогон родила первенца.

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Радостной новостью поделился Андрей Данилко и его творческая команда вечером, 16 апреля, в Инстаграм. Под фото, где Белоконь изображена в сценическом образе мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, сообщается, что Яна родила девочку.

«Наша "мама" стала бабушкой!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!!!», — говорится в публикации.

Инна и ее дочь пока не комментировали новость о пополнении и не делились первыми фото ребенка.

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