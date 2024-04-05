Какие песни вошли в трек-лист

Возвращение звезды: Гайтана выпустила первый за 10 лет альбом instagram.com/gaitanamusic

Украинская исполнительница Гайтана спустя почти пять месяцев после объявления о разрыве 20-летнего сотрудничества с лейблом Lavina Music выпустила первый за 10 лет альбом. В пятницу, 5 апреля, звезда презентовала сборник песен под названием «Сонце в тобі».

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В трек-лист вошли 12 композиций, две из которых были записаны в 2024 году — «Люблю» и «Нова весна». Остальные 10 песен были созданы после выхода последней пластинки Гайтаны Voodooman в 2014 году.

Гайтана выпустила альбом Сонце в тобі music.apple.com

Стоит отметить, что до обнародования альбома «Сонце в тобі», последним видео на YouTube-канале певицы был трек «Далі», выпущенный в декабре 2020 года.

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