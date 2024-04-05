Кристина Остапчук и Влад Мицкевич приняли участие в проекте «Match me»

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Остапчук стала главной героиней романтического шоу. 37-летняя нотариус и блогерша еще в конце января приняла участие в съемках YouTube-проекте Мишеля Сайкали «Match me», однако только спустя два месяца выпуск был обнародован в Сети.

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Интересно, что одним из претендентов на свидание с Кристиной был звезда кулинарных шоу «МастерШеф» и «Він готує, вона керує» Влад Мицкевич, который недавно попал в скандал из-за «пяного» заявления о тайном романе с Олей Поляковой и публикации снимков с их поцелуями.

29-летний Мицкевичу не удалось выиграть возможность провести время с Кристиной. Он занял второе место, уступив победителю и своему тезке 8 баллов. В шоу Влад назвал себя «чемпионом по всей движухе» и пошутил, что минусы у него только на правом глазу. Также он похвастался наличием машины и квартиры в центре Киева и заявил, что Остапчук никогда не будет с ним грустить. По словам кулинара, он из тех мужчин, которые после разрыва отношений готовы оставить имущество бывшей возлюбленной.

«Для жизни идеальный человек. Я умею варить кофе, я вкусно готовлю, вообще не пью, ну так, иногда, знаешь, мекнуть можно немножко, но так легонько», — сказал он.

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