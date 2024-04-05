Неизвестные получили доступ к банковских картам певца

«Были суды»: Дантес рассказал, как мошенники обокрали его на более 100 тысяч гривен instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес стал жертвой мошенников. О неприятной ситуации 35-летний артист рассказал на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. По словам исполнителя хитов ---, полтора года назад в благотворительном туре в Польше он разбил телефон и просто выбросил его после перенесения данных на новый смартфон.

Неизвестные подобрали телефон Дантеса и смогли восстановить доступ к его банковским картам. Спустя более года мошенники начали тратить деньги украинской звезды в магазинах Барселоны.

«Эта история произошла 20 января на киевском вокзале. Я передавал Даше (Кацуриной — ред.) документы и в этот момент у меня начало списываться очень много денег. Дело в том, что кто-то с моих карт в Барселоне покупал что-то в магазине. Я был в ах*ре бешеном. Заблокировал карты. В чем заключалась проблема? Мы с Лешей (Дурневым – прим.ред) полтора года назад были в туре, в Польше. И у меня разбился телефон, я едва смог перенести данные на новый телефон, а тот просто выбросил. Как выяснилось, этого вообще нельзя делать, потому что его кто-то нашел и через год или полтора восстановил доступ и начал покупать что-то в Барселоне с моих карт», — поделился он.

Когда Владимир узнал о пропаже более 100 тысяч гривен он обратился в суд. К счастью инцидент закончился победой певца, поскольку банку за три месяца удалось добиться от испанских магазинов везвращения денег.

«Прошло три месяца. Банк все это время занимался этим делом, обращался в эти магазины, где снимались деньги, были суды… Через три месяца все эти деньги вернулись», — сообщил Дантес.

Дантес стал жертвой мошенников instagram.com/volodymyrdantes

Дантес стал жертвой мошенников instagram.com/volodymyrdantes

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