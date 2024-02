Всемирно известная американская исполнительница Мадонна легко справилась со сценической неудачей. В воскресенье, 18 февраля, 65-летняя поп-икона упала на выступлении на Climate Pledge Arena в Сиэтле после того, как один из ее танцоров потерял равновесие.

Во время хита 1986 года «Open Your Heart» Мадонна сидела на высоком стуле и исполняла хореографические движения, вдохновленные ее культовым клипом к треку. После припева, один из танцоров должен был эффектно тащить по сцене стул, на котором все еще сидела и пела певица

Однако танцор не справился с обувью на высоких шпильках и после пяти шагов поскользнулся и упал вместе с Мадонной. Но легендарная певица не растерялась и продолжила петь, лежа на сцене. Затем оператор помог знаменитости подняться и она возобновила свою хореографию, как будто ничего не произошло.

Поклонники Мадонны поделились в социальных сетях разными ракурсами курьезной ситуации.

NEW: 65-year-old Madonna falls out of her chair on stage during a performance at Climate Pledge Arena in Seattle.



Maybe having a man in high heels dragging you in a chair on stage wasn't a good idea?



Madonna was singing "Open Your Heart" during the mishap.



