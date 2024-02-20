Как на появление звезды отреагировали в ТЦК

Украинская блогерша и общественная деятельница Монро, которая ранее была известна как травести-дива, призналась, что у нее есть военный билет. В новом интервью для подкаста «Ночі Дівочі» светская львица рассекретила, что ей понадобился документ для учебы в магистратуре Киевского института современной психологии и психотерапии.

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Монро, которая сейчас в процессе трансгендерного перехода, призналась, что у нее был старый военный билет, но она решила его обновить. Звезда отправилась в территориальный центр комплектования (ТЦК), откуда получила направление на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Монро отметила, что к ожидала осуждения, но ней нормально относились во время комиссии и даже просили сделать фото. Звезда, чье имя при рождении Александр Федяев, добавила, что отреагирует на повестку «адекватно». Блогерша уверена, что если бы ее отправили на фронт, то она бы «приспособилась».

«Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня был старый-старый документ, возможно, мне тогда было 16−17 лет. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос. Я была в ТЦК. У меня есть документ, военный билет. Я прошла ВЛК. Почему это вызывает столько шока? Сама пошла. Пришла. Красивая. Добрый вечер. Направили на ВЛК. В девять утра ВЛК, с анализом мочи. Прошла. ВВК одну, вторую. Городскую еще потом. Прошла. Мне сложно об этом говорить. Это я хорохорюсь, но шла я как на расстрел. Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня не было, был старый-старый документ. Возможно, и его было достаточно, но я решила закрыть этот вопрос. Я понимала, что это либо будет отсрочка, либо будет "изъято". Мне нужен был документ, я была готова на все. Я ожидала взглядов, это же все мои страхи с детства — самые большие страхи и травмы я получила в школе в мужской раздевалке. Это ужас. Но никто мне ни единого слова не сказал, кто узнавал, просили фото. И это для меня было просто до слез», — призналась она.

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