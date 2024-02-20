Артистка похвасталась новым достижением

Певица Яна Шемаева, которая выступает под сценическим псевдонимом Jerry Heil, была объявлена самой популярной артисткой из Украины в стриминговом сервисе Sрotify. Новым достижением 28-летняя знаменитость похвасталась на своей странице в Инстаграм.

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Певица поделилась кадрами из фотосессии в черном платье с оголенными плечами и белом гольфе. В описании к снимкам Jerry Heil рассказала о своих впечатлениях от нового статуса за три месяца до участия в Евровидении-2024.

«Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует в вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную. Благодарю вас, друзья, потому что мы делаем это дело вместе!», — обратилась к фанам звезда сцены.

Отметим, что, по данным Sрotify, песни Jerry Heil в месяц в среднем слушают 767 426 пользователей приложения.

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